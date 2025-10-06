El Sindicato de Trabajadores Municipales de Berazategui llevó a cabo, el pasado viernes 3 de octubre, una importante reunión de Comisión Directiva en el Salón “Islas Malvinas” de la sede gremial, con una destacada participación de sus integrantes.

El encuentro fue encabezado por el Secretario General, Gabriel Carril Campusano, quien presentó un informe detallado sobre el estado actual de la institución, abordando distintos ejes vinculados al crecimiento y fortalecimiento del Sindicato.

Entre los temas tratados, se destacaron los avances de las obras que se están ejecutando tanto en la sede gremial como en el futuro camping sindical, y la adquisición de un nuevo vehículo destinado a optimizar las tareas administrativas y de representación de la entidad.

Asimismo, se analizó en profundidad el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo, recientemente rubricado entre el Sindicato y el Departamento Ejecutivo Municipal, que constituye un hito histórico en la regulación de la relación laboral entre el Municipio y las y los trabajadores municipales de Berazategui.

La jornada reafirmó el compromiso de la conducción sindical con la transparencia, la participación y la mejora continua de las condiciones laborales y gremiales de todos los municipales berazateguenses.