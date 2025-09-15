Se inauguró uno de los certámenes artístico-culturales más importantes de Berazategui: la 11° Bienal Nacional de Arte Cerámico 2025. Organizada por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad, permanecerá abierta al público hasta el 26 de septiembre, en el Complejo Cultural Municipal Rigolleau (calle 15 Nº 5675). Se la podrá visitar de lunes a sábados, de 16.00 a 20.00, con entrada libre y gratuita.

cultura porque entiende que son espacios de encuentro y construcción comunitaria. En este caso, con la Bienal buscamos la participación de ceramistas y que se difunda su arte”, destacó el secretario de Cultura y Educación, Federico López. “Estamos muy contentos por seguir sosteniendo estas propuestas culturales. El Municipio, a través de Juan José Mussi, sigue invirtiendo encultura porque entiende que son espacios de encuentro y construcción comunitaria. En este caso, con la Bienal buscamos la participación de ceramistas y que se difunda su arte”, destacó el secretario de Cultura y Educación, Federico López.

Por su parte, la directora de la Escuela de Cerámica, Laura Bustos, afirmó: “Este evento busca promocionar el arte de la cerámica a través del intercambio de diferentes artistas de todo el país e incluso extranjeros. Cada uno de ellos pudieron presentar hasta dos obras que fueron evaluadas por un jurado”.