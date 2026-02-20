El intendente de Berazategui, Carlos Balor, visitó la Escuela Primaria N° 37 de la localidad de Villa España. Allí recorrió la institución y conversó con las docentes.

"Vamos a seguir defendiendo a la escuela pública como hacía Juan José Mussi. Ese es su legado, él nos marcó ese camino", recalcó Balor.

En tanto, la directora de la Escuela Primaria 37, Paola Salvatore, señaló: "Es importante para nosotras haber contado con la presencia del Intendente en la institución. Entre otras cosas, nos habló de continuar la obra de Juan José Mussi, una persona a la que queremos y extrañamos mucho".

El encuentro entre Carlos Balor y las docentes se dio en el marco de una jornada de capacitación, de cara a la vuelta de los niños y niñas a las aulas el próximo lunes 2 de marzo.