Desde el Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud trabajamos de manera articulada entre el sector público y el sector privado para seguir avanzando en estándares ambientales sólidos y sostenibles.

Puerto Dock Sud

Bajo la premisa de una actividad portuaria responsable, realizamos una Mesa de Trabajo enfocada en la mejora continua del impacto ambiental y de los mecanismos de coordinación entre el CGPDS y los permisionarios.

En el encuentro participaron representantes de Loginter, Marymar, Blinki, Agrecon, Exolgan, Meranol, Antivari, DAPSA, YPF, Petrorio, Raízen, Coop. de Trabajo Decosur y Cintra.