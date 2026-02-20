Hay celebraciones que se expanden por las calles, se filtran en las charlas de bar, se escuchan en guitarras afinadas al atardecer y se sienten en el orgullo de una comunidad que se reconoce en su pasado. En la provincia de Buenos Aires, dos fiestas populares funcionan como verdaderos rituales de identidad: la Fiesta Nacional Semana de Santos Vega, en General Lavalle, y la Fiesta de la Soberanía Patagónica, en Carmen de Patagones.

14° Fiesta de la Soberanía Patagónica

A 900 kilómetros al sudoeste de La Plata, donde el Río Negro marca un límite geográfico y simbólico, Carmen de Patagones transforma la historia en celebración con la Fiesta de la Soberanía Patagónica, del 6 al 8 de marzo. El pasado se proclama con orgullo, evocando la defensa del territorio y el espíritu comunitario que definió a esta ciudad única, la más austral de la provincia de Buenos Aires.

La celebración conmemora la gesta histórica de 1827, pero lo hace desde una mirada actual, abierta y festiva. Recreaciones históricas, espectáculos musicales, propuestas gastronómicas y actividades culturales se despliegan a orillas del río y en el casco histórico, generando un clima donde la memoria se vuelve presente.

“Este 2026, los habitantes de Viedma y Carmen de Patagones realizamos la edición N°16 de esta fiesta que conmemora y homenajea el combate del 7 de marzo de 1827 donde la población local ganó la batalla ante el imperio brasileño”, explicaron desde Turismo Local.

El pueblo de la comarca transformó este acontecimiento en un evento popular, multitudinario, rescatando el patrimonio cultural e histórico y en la actualidad es considerado uno de los festivales más importantes del país. “Se realiza en el predio mayor estación del ferrocarril, donde más de 200.000 personas visitan a lo largo de 5 días disfrutando esta variada y cuidada gama de alternativas que atrapa a los visitantes y consolida año tras año esta conmemoración”, agregaron.

El pago invita a recorrer calles empedradas, observar el contraste entre las barrancas y el agua, y encontrarse con una comunidad que hace de la soberanía un concepto vivo, ligado a la cultura, al trabajo y a la pertenencia. Los sabores patagónicos, los productos regionales y la música que cruza generaciones completan una experiencia que combina turismo, educación y emoción.

“Desde sus inicios, el festival fue creciendo de manera exponencial convirtiéndose en un símbolo de orgullo para los habitantes. La inauguración siempre es un momento de mucha emoción, donde honramos nuestras raíces con la participación activa de la comunidad. Cada año, grupos de danza y artistas locales se suman creando una atmósfera de colaboración y entusiasmo que contagia a todos”, expresó Natalia Gorosito, directora de Cultura.

41° Fiesta Nacional Semana de Santos Vega

En General Lavalle, a 310 kilómetros de la Capital Federal, el tiempo parece acomodarse al ritmo pausado del campo y de la tradición oral. Cada año, el 28 de febrero y el 1 y 2 de marzo, la figura mítica de Santos Vega, el payador legendario de la llanura, vuelve a tomar cuerpo durante una semana que mezcla cultura gauchesca, música popular y memoria colectiva.

La fiesta no es solo un homenaje: es una experiencia inmersiva. Las jineteadas, los fogones encendidos al caer la tarde y las payadas que se suceden como duelos poéticos, convierten al pueblo en un escenario vivo. Las voces se cruzan en décimas improvisadas, mientras el público escucha en silencio respetuoso, como si cada verso fuera una herencia que se transmite de generación en generación. “Nuestra fiesta es una celebración de lo nuestro, con jineteadas, música y mucha historia. Un fin de semana lleno de emoción, destreza y coraje”, expresaron desde @fiestadesantosvega2026.

Durante la Semana de Santos Vega, General Lavalle se viste de tradición. Hay desfiles criollos, danzas folclóricas, ferias de artesanos y platos que remiten al recetario rural: carnes asadas lentamente, empanadas, tortas fritas que circulan de mano en mano. Acá no se llega como espectador distante, sino como parte de una ronda que celebra la identidad pampeana desde lo simple y lo auténtico.

Dos fiestas, un mismo pulso

Aunque diferentes en paisaje y origen, General Lavalle y Carmen de Patagones comparten algo esencial: entienden a la fiesta popular como una forma de contar quiénes son. En una, la voz del payador simboliza la identidad rural; en la otra, la historia defendida se transforma en bandera cultural.

Estas celebraciones ofrecen la posibilidad de entrar en contacto con el alma de los pueblos bonaerenses. Porque allí, entre guitarras, relatos, ríos y tradiciones, la provincia se cuenta a sí misma y deja que todos también formen parte del relato.

