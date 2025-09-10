AUBASA confirmó la construcción del cuarto carril de la autopista Buenos Aires – La Plata. Tramo que se extenderá desde el Acceso Sudeste hasta el peaje de Hudson, sentido a la capital bonaerense.

Las obras darán inicio en noviembre y abarcarán 20 kilómetros. No sólo contemplan el carril adicional (tal como estaba en el proyecto original desde la creación de la autopista), sino también “comprende la repavimentación de los 3 carriles existentes, más una carpeta asfáltica que cubrirá los cuatro carriles para unificar la altura, y la demarcación horizontal” explicaron desde AUBASA.