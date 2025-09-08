El próximo sábado 13 de septiembre llegan los tradicionales Fogones de Bernal, por tal motivo el Municipio de Quilmes invitó a los vecinos a participar del mismo de 17 a 23 horas.

Se trata de la 58ª edición de los tradicionales Fogones, que estarán en la intersección de las avenidas Belgrano y Zapiola, en Bernal Centro, que este año se concretará bajo el lema “Celebrando al Papa Francisco”, en memoria del Papa argentino Jorge Mario Bergoglio, fallecido el pasado 21 de abril.

Esta iniciativa es actualmente organizada entre los Bomberos Voluntarios de Bernal y la Comisión de Festejos de los Fogones, con el apoyo de la Comuna. Como sucede habitualmente, habrá puestos gastronómicos, artesanías, juegos y espectáculos artísticos de diversos géneros. Decenas de instituciones y entidades de la zona se preparan para lo que será una fiesta del pueblo bernalense.

Cabe resaltar que el evento contará con todas las medidas de seguridad, fiscalización e higiene correspondiente, con el objetivo de cuidar cada uno de los espacios utilizados y garantizar un correcto ingreso y egreso de cada uno de los quilmeños y quilmeñas.