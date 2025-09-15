El Gobierno de la Ciudad recuperó esta mañana una propiedad tomada en el barrio de Constitución que funcionaba como prostíbulo y búnker de drogas. El desalojo del inmueble de la calle Brasil 1363/65 estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad y el Ministerio Público Fiscal, tras denuncias por narcotráfico y prostitución. Lo ordenó la Unidad Fiscal Delitos, Contravenciones y Faltas Específicas a cargo de Jorge Ponce.

Allí funcionaba antiguamente el hotel “Sol y Luna” y estaba usurpado desde la pandemia. Fue clausurado. Trabajaron la Dirección de Emergencias, Espacio Público y la Red de Atención.

Con este desalojo ya son 430 los operativos de recuperación de propiedades usurpadas hechos por la Ciudad en menos de dos años. Se han recuperado sitios históricos que estuvieron ocupados por más de 40 años, como la Casa Blaquier en el centro porteño, un predio piquetero en San Telmo que estuvo tomado 12 años o el edificio conocido como el “Elefante Blanco” de Belgrano, en Olazábal al 3400, intrusado desde los años ‘60.

“El orden y la propiedad privada en la Ciudad no se negocian”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agregó: “Los bienes de los porteños son sagrados, se protegen y se respetan, como manda nuestra Constitución. Se terminó la joda para los vivos que usurpan y hacen lo que quieren sin consecuencias”.

Los desalojos de la Ciudad buscan garantizar el cumplimiento de la ley, proteger la propiedad privada, mejorar la seguridad en el espacio público y erradicar cualquier tipo de actividad delictiva. Incluyen la recuperación de viviendas usurpadas y la restitución inmediata a sus legítimos dueños. Y se suman a los 10 megaoperativos en defensa de los comerciantes y contra los manteros de Once, Flores, Parque Centenario, Chacarita, Parque Patricios y Constitución, y a la desarticulación de feriales ilegales de Retiro (calle Perette), y las ranchadas del aeroparque Jorge Newbery, Plaza Lavalle y Congreso.