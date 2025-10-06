El Hogar El Cedro celebró un emotivo festejo en conmemoración del Día del Jubilado y de la Primavera, con una jornada llena de alegría, música y compañerismo. El evento contó con la presentación de bailarines de folclore, un cantante invitado y un ambiente festivo que hizo disfrutar a residentes, familiares y personal.

Como es habitual, el director, Norberto Llamas, ofreció un cálido discurso destacando la importancia del trabajo en equipo y el cariño con el que se acompaña a cada residente. Luego se presentó a todo el staff profesional, integrado por la directora médica, doctora, licenciada en enfermería, nutricionista, psicólogos, kinesiólogas, terapista ocupacional, trabajadora social, profesora de educación física, el área de administración, los practicantes de la Universidad de Quilmes y el personal en general, cuyo esfuerzo y dedicación son fundamentales para el bienestar de los residentes.

Fue una jornada llena de emoción, música y reconocimiento, donde se celebró la vida, la alegría y el compromiso de todo el equipo del Hogar El Cedro.