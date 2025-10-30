Todo ocurrió un entrenamiento, Benicio y sus compañeros se quedaron jugando en la cancha multipropósito. En circunstancias que aún se investigan, el niño se trepó al arco, una estructura que no estaba amurada al suelo, y ésta cedió, cayendo sobre su cuerpo y golpeándolo con fuerza en la cabeza cuando tocó el piso. El impacto fue devastador. De inmediato, fue trasladado al Hospital Isidoro Iriarte, donde los médicos confirmaron que había sufrido un traumatismo craneoencefálico severo, una hemorragia otorrinofaríngea y un paro cardiorrespiratorio.

Luego de estabilizarlo, los profesionales constataron que las lesiones eran de extrema gravedad y decidieron derivarlo de urgencia al Hospital El Cruce, deonde falleció.

La noticia conmociona a la comunidad educativa y deportiva. Benicio era alumno del colegio Nazareth y jugador de básquet infantil del Club Argentino de Quilmes.