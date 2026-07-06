Avanzan las obras para transformar el Paseo de La Ribera, que se enmarca dentro del proyecto Distrito La Ribera y se extiende a lo largo del camino de sirga, desde la avenida Gral. Hornos hasta Valparaíso, con el objetivo que los vecinos lanusenses puedan acceder a un espacio público de calidad.

Esta acción consta actualmente de la limpieza y nivelación del sector Norte, sobre el camino de sirga desde el Puente Alsina hasta Valparaíso, en el que se incorporará equipamiento urbano, nuevas luminarias y senderos para asegurar la accesibilidad al lugar, en conjunto con la generación de cruces de calzada seguros, con rampas y demarcación de sendas peatonales. También se llevará a cabo la puesta en valor del bajo Puente Alsina.

Cabe recordar que la iniciativa Distrito La Ribera es una propuesta impulsada por la actual gestión municipal que prevé la recuperación de 560 hectáreas en la zona de la ex traza del ferrocarril Belgrano Sur y las avenidas Gral. Hornos y Carlos Pellegrini, con la finalidad de poner en valor La Ribera lanusense y desarrollar nuevos pulmones verdes para los ciudadanos y las ciudadanas, además de favorecer el ingreso y egreso al distrito.