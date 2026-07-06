El intendente de Berazategui Carlos Balor encabezó la presentación de la línea de créditos bonaerense "Fuerza Solidaria" en Berazategui. Esta herramienta fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia (BAPRO), para fortalecer a las organizaciones de la economía social mediante el financiamiento de herramientas y bienes de capital.

"Queremos que las cooperativas sigan creciendo y se capitalicen. Muchas de ellas trabajan junto al Municipio y esta línea de créditos representa una gran oportunidad para fortalecer su desarrollo. Desde Berazategui, agradecemos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; y al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, por impulsar esta valiosa herramienta que permitirá que más organizaciones locales puedan acceder a financiamiento en condiciones favorables", expresó el intendente Carlos Balor.

El acto contó con la participación del presidente de Fuerza Solidaria, Juan Caccamo; y el gerente del Organismo, Diego Gojzman; además de integrantes del Gabinete municipal y representantes de cooperativas y entidades de bien público del distrito, quienes pudieron conocer los alcances y requisitos de esta nueva propuesta de financiamiento.

Durante la ceremonia, el presidente de Fuerza Solidaria, Juan Caccamo, destacó: "Para mí es una gran satisfacción visitar Berazategui y poder presentar, junto al intendente municipal Carlos Balor, esta línea de financiamiento para las cooperativas y las organizaciones de la economía social. Nuestro objetivo, con esta iniciativa, es garantizar el acceso al crédito, priorizando el desarrollo productivo por sobre la rentabilidad financiera, para acompañar a quienes generan trabajo, inclusión y crecimiento en cada comunidad".

Esta nueva línea de créditos está dirigida a cooperativas de trabajo, mutuales, asociaciones civiles, fundaciones, federaciones, cámaras y comunidades indígenas de la provincia de Buenos Aires. Entre sus beneficios, ofrece créditos de hasta 150 millones de pesos, con plazos de devolución de hasta 60 meses, un período de gracia de hasta nueve meses para el pago de capital y una tasa bonificada que puede reducirse hasta el 15 por ciento anual, además de esquemas de garantías flexibles acordes a las características de cada organización.