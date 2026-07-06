El ex concejal de la Libertad Avanza Quilmes, Ricardo Rij explicó en redes sociales el por qué tomó la decisión de abandonar ese espacio político.

“Hoy quiero comunicar una decisión política que tome luego de un proceso profundo de reflexión.

Fui electo concejal de Quilmes por la Libertad Avanza con el compromiso de representar ideas y los valores, que en ese momento, considere el camino para transformar la realidad de nuestros vecinos. Más adelante asumí la responsabilidad de presidir el bloque, convencido de que el diálogo y el trabajo eran herramientas fundamentales para cumplir con ese compromiso.

Sin embargo con el paso del tiempo entendí que el rumbo tomado por la Libertad Avanza encabezada por el presidente Javier Milei y en especial con las coordinaciones tanto seccional como local, ya no representa las convicciones ni la forma de hacer política en la que creo. Esa perdida de rumbo también se reflejo en el ámbito local alejándose de los principios que me llevaron a integrar ese espacio.

Por coherencia con mis valores y con la responsabilidad que tengo frente a los vecinos que me acompañaron, decidí dejar la presidencia del bloque, renunciar a la Libertad y comenzar una nueva etapa política con un unibloque que lo llamare "Renovación Quilmeña".

He decidido incorporarme al Frente Renovador. Quiero agradecer a quienes me acompañaron en este proceso principalmente a Sergio Massa el diputado responsable de la sección, Roberto Vázquez y en Quilmes a Federico D'angelo quienes me recibieron.

Seguiré honrando la representación qué los vecinos me honraron convencido que el diálogo ,la gestión y la cercanía son el camino para construir el Quilmes que todos queremos.”