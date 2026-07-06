En un nuevo aniversario de la Independencia de nuestro país, el Centro Cultural “Hagan Lío” llevará adelante una gran Peña el próximo jueves 9 de Julio desde las 10 de la mañana.

El evento, que tendrá lugar en Mitre y Castelli, cerca del centro quilmeño, se realizará en la calle y contará con un gran número de artistas en vivo, música y ballet. También habrá una feria de emprendedores a precios populares. Habrá menú patrio que incluirá chocolate con churros y locro.

Se trata de la tercera actividad de este estilo que el espacio realiza en lo que va del año, siendo de gran concurrencia entre los vecinos del barrio.

Hagan Lío abrió sus puertas el 6 de diciembre, y desde entonces llevan adelante actividades diurnas y nocturnas los fines de semana para chicos y grandes. Además, de lunes a sábado se realizan talleres para toda la familia, la mayoría de ellos a la gorra.