Arrancó el Curso de Elaboración de Alfajores Regionales Artesanales en el Polideportivo Municipal N° 4 de Villa Mitre (Calle 164 e/ 29 y 30), organizado por la Municipalidad de Berazategui junto con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Jennifer Noro, presidenta del Polideportivo N° 4, comentó: “Estamos muy contentos porque participaron muchos vecinos de Berazategui en este curso que es pionero en el distrito. Agradecemos al intendente Carlos Balor y al gobernador Axel Kicillof por acercar estas propuestas gratuitas y de calidad a la comunidad, con el objetivo no solo de aprender a hacer alfajores sino también de pensar en un emprendimiento personal. Estamos muy felices; esta iniciativa está destinada a todo el público que quiera aprender a elaborar alfajores. Ya queremos probar lo que elaborarán nuestros vecinos de la ciudad”.

Por su parte, Viviana Zabala, vecina de Berazategui que asistió al curso, comentó: “Agradezco al intendente Carlos Balor y al gobernador Axel Kicillof por la posibilidad de hacer este curso de alfajores regionales que se organiza por primera vez en Berazategui, para aprender y contar con una salida laboral”.