El conocido abogado penalista quilmeño Luis Daer contrajo matrimonio el viernes 3 de julio al mediodía con María Ángeles Brambilla. La ceremonia reunió a un cerrado círculo de letrados, jueces, empresarios y amigos que se acercaron a acompañar a la pareja en el salón Santacruz de la Ribera.

Con dos padrinos de lujo, el cuádruple campeón del mundo de boxeo Juan Martín "Látigo" Coggi y la fiscal federal Silvia Cavallo, los novios dieron el "sí" en una ceremonia oficiada por Monseñor Armando Irineo Dessy, referente de la Diócesis de Quilmes.

La fiesta siguió hasta altas horas con brindis, cena y baile al ritmo de Los Colorados y Los Náufragos. El champagne Baron B, uno de los preferidos de Luis, no faltó en las mesas.

Entre los invitados más animados se los pudo ver a Julio Burlando, hermano del mediático Fernando Burlando y amigo personal de Daer, y al concejal quilmeño *

Ricardo Rij. Tampoco faltaron los saludos de referentes del mundo judicial, político y empresarial.

En la mañana de este lunes, ya iniciando su luna de miel en el verano español, Daer se contactó desde Madrid con este medio para contar “la gran felicidad que siente con su mujer, y el gran amor que está sintiendo en este momento”.