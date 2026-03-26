En un acto encabezado por el intendente de Berazategui, Carlos Balor, se entregaron 2.100 kits escolares, 2.000 guardapolvos y un set de librería a 58 Primarias públicas, al Programa Municipal de Alfabetización y al nuevo Polo Educativo de El Pato -que, además, recibió tres nuevas impresoras-. La entrega se realizó junto con la inspectora Jefa Distrital, Gladys Ramírez, representantes del Consejo Escolar (HCE) e industriales, en el marco de la Campaña Seamos Útiles que en su 9na edición invitó a la comunidad a donar elementos escolares y colaborar con las Escuelas Públicas del distrito.

“La Campaña Seamos Útiles es una iniciativa que refleja algo muy valioso que tiene nuestra comunidad: la bondad. Comenzó durante la gestión del Dr. Juan José Mussi en 2018, con el objetivo de promover el compromiso solidario y acompañar a las familias, entendiendo que la educación es un derecho. Sigamos trabajando unidos para que cada chico de nuestra ciudad tenga más oportunidades”, destacó Balor durante el acto.

Seguidamente, Gladys Ramírez expresó: “Estamos súper agradecidos por esta iniciativa, porque pone en valor la educación y las necesidades de cada una de las instituciones educativas del distrito. En Berazategui, con la decisión política del intendente Carlos Balor, seguimos dando respuesta a las escuelas”.

Por su parte, Laura Antúnez, directora de la Primaria N° 36, comentó: “Agradecemos al Municipio y a toda la comunidad por la entrega de kits escolares para nuestros estudiantes, ya que fortalecen sus trayectorias escolares”.

El kit para estudiantes de 1ro a 3er grado incluyó cuadernos, lápices de colores y negros, sacapuntas, plasticolas, gomas, reglas, tijeras, papel glasé y fibras de colores. En tanto, para quienes cursan de 4to a 6to, hojas de carpeta rayadas y cuadriculadas, carpetas, lapiceras, lápiz, goma, regla y escuadra. Asimismo, el HCE entregó guardapolvos para las escuelas, además de sets de librería y tres impresoras para las nuevas instituciones del Polo Educativo de El Pato (el Jardín N° 953, la Primaria y Secundaria N° 58).

Estuvieron presentes, también, el secretario de Trabajo municipal, Juan Manuel Parra, junto a otros integrantes del Gabinete municipal; el presidente de la Unión Industrial de Berazategui (UIB), Alejandro Bartalini; directivos de las escuelas, voluntarios y voluntarias del Programa VolBer (Voluntariado Berazategui), integrantes de la Fundación Sendero de Vida y empresarios locales.