Organizan la UTN Avellaneda, la Asociación Cannabicultora del Sur y la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad.

A partir del 6 de agosto comenzará a dictarse una nueva cohorte de la Diplomatura en Cannabis Medicinal y Derechos Humanos, carrera organizada por la UTN Avellaneda, la Asociación Cannabicultora del Sur (ACS) y la Secretaría de Derechos Humanos de la municipalidad de Avellaneda.

La capacitación responde a la creciente demanda de formación específica para profesionales de la salud en el marco del REPROCANN (Registro del Programa de Cannabis) y aporta conocimientos con sustento científico, comunitario y jurídico para promover prácticas éticas y seguras, y fomentar la reducción de riesgos y daños en su uso y/o producción.

Desde una perspectiva basada en Derechos Humanos, la Diplomatura permite adquirir saberes sobre los aspectos clínicos, terapéuticos y sociales del cannabis; ofrece herramientas para la producción, cultivo y elaboración de preparados, en línea con el marco normativo vigente, y fomenta la articulación entre el sector público y el privado para el desarrollo de políticas inclusivas.