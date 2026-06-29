El intendente interino, Hugo Barrueco, recibió a Zeng Jianpeng, vicealcalde ejecutivo del Gobierno Popular de Dongguan, y a una delegación de funcionarios de ese municipio ubicado en la provincia de Guangdong, en la República Popular China.

En la reunión, ambos funcionarios intercambiaron experiencias de gestión y plantearon el interés recíproco de generar un ámbito para que los empresarios de ambas ciudades puedan comerciar sus productos.

Jianpeng destacó el vínculo cultural que nos une a partir de las carreras de “bote de dragón” que se realizan en la laguna La Saladita de Sarandí, teniendo en cuenta que Dongguan es uno de los epicentros del festival más importante del mundo en esta disciplina.

Además, los funcionarios chinos manifestaron su interés por construir una agenda en el marco de la Capital Nacional del Fútbol, que permita desarrollar el deporte en su región.

De la reunión participaron el secretario de Producción de Avellaneda, Carlos Lombardo, el concejal Luca Bertolotto, el representante de la Provincia de Guangdong en la Argentina, Víctor Francisco Luo y los funcionarios chinos Chen Dongcheng, An Qi, Ruan Jianping, Ye Runhong y Li Shaochan.