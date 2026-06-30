La diputada provincial, Mayra Mendoza, recorrió las obras que se están desarrollando en lo que será la Casa de Abrigo Temporal para Infancias y Adolescencias “Amanda Allen”, ubicada en O’Higgins 1748, en Quilmes Oeste, destinada a brindar atención, contención y protección a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad o emergencia.

Mayra destacó que esta obra se está construyendo íntegramente con fondos municipales y que permitirá “garantizar cuidado, contención y protección a chicos y chicas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Creemos en un Estado que no solo esté presente, sino que también sea inteligente y eficiente; que abrace y que acompañe”, sostuvo, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler; la subsecretaria de Política Integral de Niñez y Adolescencia, Carolina Atencio; y representantes del Consejo Local de Niñez y Adolescencia de Quilmes.

“En este sentido, le acercamos el proyecto de Ley Ema al Consejo de Niñez, una iniciativa para incorporar la ciudadanía digital y la prevención de las violencias digitales en las escuelas bonaerenses. Porque hoy la convivencia no termina cuando suena el timbre: también transcurre en los entornos digitales, y el Estado tiene la responsabilidad de brindar herramientas para prevenir, detectar y acompañar esas situaciones”, afirmó Mayra, y agregó “cuidar también es prevenir. Y prevenir es construir una comunidad que no llegue tarde cuando una niña, un niño o un adolescente necesita ser escuchado, protegido y acompañado”.

La obra contempla la construcción de una Casa de Abrigo Temporal, tiene 250m2 de intervención y funcionará como un espacio seguro, accesible y acogedor, donde los menores puedan recibir asistencia integral en un entorno adecuado para su cuidado y bienestar. El proyecto incluye un sector de acceso con sala de entrevistas, tres habitaciones destinadas al alojamiento temporal de los niños y adolescentes en caso de ser necesario. El establecimiento dispondrá además de cuatro sanitarios completos, uno de carácter inclusivo.

Entre los principales espacios se destaca un Salón de Usos Múltiples (SUM), que permitirá la realización de distintas actividades dentro del establecimiento, promoviendo instancias de integración; además de una cocina, comedor y lavadero, pensados para el funcionamiento cotidiano del lugar. En tanto, habrá un patio seco con sector semicubierto, que posibilitará estar al aire libre en distintas condiciones climáticas, y un espacio verde parquizado, que tendrá juegos infantiles para fomentar actividades recreativas.