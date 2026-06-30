La Ciudad dio un importante paso en el marco de las obras para transformar la Autopista Dellepiane: hoy quedó habilitada la nueva colectora Norte hacia la avenida General Paz. Tiene dos carriles y va desde la calle Timoteo Gordillo hasta la avenida Piedrabuena en el barrio de Villa Lugano.

Así empieza a tomar forma un proyecto de transformación y modernización vial que va a mejorar sustancialmente la conectividad de la zona sur de la Ciudad y que es la obra pública más grande que está en marcha en la Argentina. La Dellepiane será, además, la primera autopista parque porteña.

Beneficiará de manera directa a más de 200 mil automovilistas que usan diariamente la Dellepiane, a alrededor de 63 mil vecinos y a unos 15 mil usuarios del transporte público de pasajeros.

“Esta no es una obra más: es la obra pública activa más importante de todo el país. Vamos a transformar a la Dellepiane en la primera autopista parque de la Ciudad, combinando conectividad con más espacio verde. El impacto va a ser enorme, porque va a mejorar sustancialmente el acceso de quienes entran a Buenos Aires desde el sur y también beneficia a los vecinos, es una autopista estratégica", sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en la apertura, junto al ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; y al titular de AUSA, Juan Pablo Fasanella.

Uno de los principales objetivos de las obras es darle continuidad a las colectoras de la autopista. Durante décadas estuvieron cortadas o interrumpidas por el trazado de las vías del ferrocarril Belgrano Sur y por la falta de infraestructura, lo que generaba importantes congestionamientos en el tránsito. Incluso se interrumpían a 600 metros de la avenida General Paz.

Tras la ejecución de cuatro nuevos puentes (dos ferroviarios, sobre las vías del FFCC Belgrano Sur; el nuevo puente peatonal Piedrabuena; y otro sobre la calle Río Negro), se pudo avanzar con la ejecución de las calzadas de ambas colectoras.

Simultáneamente, continúan las obras de la nueva colectora Sur, que canaliza el tráfico con dirección al centro de la Ciudad y que tiene mayor extensión. Se prevé que terminarán en agosto.

El master plan de Autopista Parque Dellepiane

También se está trabajando en los accesos y egresos de la autopista, que serán más seguros y ágiles. Estas tareas se complementan con un recambio integral de defensas laterales y la instalación de amortiguadores de impacto.

Además, para mejorar el transporte público en el centro de la autopista habrá un corredor exclusivo para los colectivos, que se extenderá desde la avenida Piedrabuena hasta empalmar con el Metrobus de AU 25 de Mayo. Será de doble sentido, contará con seis paradores centrales y estará separado del tránsito general mediante defensas de hormigón, lo que aumentará la seguridad vial.

El plan también incluye nuevas pasarelas elevadas que permitirán acceder de forma segura a los paradores y vincular ambos lados de la autopista. Estas estructuras contarán con señalización, iluminación y rampas.

Una vez finalizada la obra en la Dellepiane se avanzará con la obra de un parque lineal de cuatro kilómetros con espacios deportivos, pista de atletismo, juegos recreativos, postas aeróbicas y un corredor verde con senderos peatonales y bicisendas.