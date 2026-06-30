La ampliación del sistema de contenerización forma parte de la política pública que impulsa el Municipio de Quilmes para fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, mejorar la limpieza de los barrios y promover un uso más eficiente del espacio público. La incorporación de nuevos contenedores y de equipamiento específico para su recolección permite optimizar el servicio, reducir la formación de microbasurales, favorecer una correcta disposición de los residuos domiciliarios y fortalecer la capacidad operativa municipal para brindar una respuesta más eficiente a vecinos y vecinas. En tanto, el nuevo camión recolector de carga lateral fue adquirido mediante una operación de leasing con el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Entrega de ecobolsones al ISFDT Nº 83
Además, la jornada incluyó una entrega simbólica de 20 ecobolsones y un portabolsón al Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 83, con el objetivo de promover la separación de residuos dentro de la institución y reafirmar el compromiso del Municipio con la educación ambiental y la construcción de hábitos sostenibles a través del trabajo conjunto con las instituciones educativas.
Esta actividad también contó con el acompañamiento de la Jefa comunal interina, que remarcó: “Les agradezco el compromiso de seguir llevando adelante programas que hagan de nuestro Quilmes una ciudad más linda, limpia y ambientalmente responsable y así, seguir promoviendo la separación de residuos, la educación ambiental y el compromiso de la comunidad con el cuidado de la casa común”.
Participaron también de la jornada la secretaria de Culturas y Educación, Evangelina Ramírez; el subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Dario Ortizá, y su par de Educación, Florencia Sierra; el director Regional, Marcelo García; su par de Base Operativa de San Francisco Solano, Matías Cejas; la vicedirectora del ISFDT Nº 83, Natalia Dulcic, y el representante del Centro de Estudiantes, Brian Espinosa, entre otros funcionarios y autoridades educativas.