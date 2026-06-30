De esta manera alcanzamos los 650 contenedores en toda la ciudad y estamos cada vez más cerca de cumplir con el compromiso de lograr la contenerización en todo Quilmes. Desde el Municipio y con la impronta de trabajo de Mayra Mendoza, seguimos escuchando e invirtiendo para que nuestros barrios estén más limpios y ordenados”, sostuvo Eva, que recordó que los contenedores son exclusivamente para residuos domiciliarios y que la recolección se realiza de lunes a sábados, acompañada por el jefe de Gabinete Municipal, Joaquín Desmery, y el secretario de Ambiente y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), Roberto Gaudio.Por su parte, Gaudio remarcó la importancia del compromiso de la comunidad para sostener el buen funcionamiento del sistema: “Necesitamos que los contenedores sean bien utilizados. Es fundamental que allí se depositen únicamente residuos domiciliarios, y no ramas, escombros, residuos voluminosos ni materiales que puedan dañarlos y así dificultar la recolección".La actividad que se desarrolló sobre la calle 893 entre 843 y 844 dio inicio a la instalación progresiva en la zona comprendida entre las calles 842, 846, 889 y avenida Donato Álvarez. Esta intervención se enmarca en el Plan Bianual 2025-2027, que prevé la contenerización total del distrito. En esta oportunidad se terminarán de instalar un total de 70 nuevos contenedores en San Francisco Solano durante los próximos días y, en el segundo semestre del año, 50 contenedores en Ezpeleta, completando la meta prevista de 700 contenedores para 2026.

La ampliación del sistema de contenerización forma parte de la política pública que impulsa el Municipio de Quilmes para fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, mejorar la limpieza de los barrios y promover un uso más eficiente del espacio público. La incorporación de nuevos contenedores y de equipamiento específico para su recolección permite optimizar el servicio, reducir la formación de microbasurales, favorecer una correcta disposición de los residuos domiciliarios y fortalecer la capacidad operativa municipal para brindar una respuesta más eficiente a vecinos y vecinas. En tanto, el nuevo camión recolector de carga lateral fue adquirido mediante una operación de leasing con el Banco de la Provincia de Buenos Aires.



Entrega de ecobolsones al ISFDT Nº 83



Además, la jornada incluyó una entrega simbólica de 20 ecobolsones y un portabolsón al Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 83, con el objetivo de promover la separación de residuos dentro de la institución y reafirmar el compromiso del Municipio con la educación ambiental y la construcción de hábitos sostenibles a través del trabajo conjunto con las instituciones educativas.

Esta actividad también contó con el acompañamiento de la Jefa comunal interina, que remarcó: “Les agradezco el compromiso de seguir llevando adelante programas que hagan de nuestro Quilmes una ciudad más linda, limpia y ambientalmente responsable y así, seguir promoviendo la separación de residuos, la educación ambiental y el compromiso de la comunidad con el cuidado de la casa común”.

Participaron también de la jornada la secretaria de Culturas y Educación, Evangelina Ramírez; el subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Dario Ortizá, y su par de Educación, Florencia Sierra; el director Regional, Marcelo García; su par de Base Operativa de San Francisco Solano, Matías Cejas; la vicedirectora del ISFDT Nº 83, Natalia Dulcic, y el representante del Centro de Estudiantes, Brian Espinosa, entre otros funcionarios y autoridades educativas.