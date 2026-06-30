Lanús Gobierno invita a los vecinos y a las vecinas a acercarse al Parque Municipal El Ciclón, ubicado en Colón N° 4902 en Lanús Oeste, con el objetivo de que puedan participar de diferentes actividades deportivas y recreativas gratuitas al aire libre.

Los lunes a las 15 se dan clases de fútbol para jóvenes de 7 a 15 años; los lunes, miércoles y viernes a las 17, y los martes y jueves a las 9:30, se llevan a cabo clases de entrenamiento funcional para mayores de 18 años; y los lunes, miércoles y viernes a las 16, se brindan clases de gimnasia para personas mayores.

Los interesados y las interesadas en formar parte podrán inscribirse con su DNI en el día y horario de cada actividad.