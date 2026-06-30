Lanús Gobierno puso en marcha la obra de construcción de la nueva Clínica Veterinaria Municipal en Villa Jardín con el objetivo de ampliar derechos, brindar respuestas concretas y reafirmar el compromiso de la gestión municipal con el cuidado de la salud animal.

En primera instancia se concretan tareas de limpieza y nivelación del terreno donde funcionará este nuevo espacio, que será de acceso público y gratuito para casos de baja y mediana complejidad. Entre sus servicios tendrá atención clínica, castraciones, cirugías y diferentes especialidades con la finalidad de fortalecer la salud pública a través de la prevención y el diagnóstico.

Además, promoverá la tenencia responsable y el control poblacional. Esta acción forma parte de un compromiso que asumió el intendente Julián Álvarez al inicio de su mandato para proporcionar una atención veterinaria integral a los animales de compañía, como así también continuar con los trabajos de concientización a la ciudadanía sobre la importancia del bienestar animal.