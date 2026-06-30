Un trágico desenlace tuvo lugar en las últimas horas en Ingeniero Allan (Varela), luego de una intensa persecución policial que comenzó en la vecina localidad de El Pato y terminó con un choque fatal en el corazón de Ingeniero Allan.

El Hecho y la Persecución

Todo comenzó en la jurisdicción de El Pato (Berazategui), en la zona de las calles 616 y Diagonal 12. Según informes policiales, un joven a bordo de una motocicleta Bajaj Rouser color blanca y negra cometió un ilícito en perjuicio de dos mujeres. Al ser alertado el personal del Comando de Berazategui a través del 911, móviles policiales divisaron el motovehículo en la intersección de Diagonal 2 y 616.

Al notar la presencia del patrullero, el motociclista emprendió una veloz fuga por la calle 502, lo que dio inicio a un seguimiento policial que se extendió hasta ingresar a nuestro distrito.

💥 Choque Fatal contra un Colectivo

La persecución terminó abruptamente en la intersección de las calles 1149 y 1130, en Ingeniero Allan. Al llegar a esa esquina, el conductor de la moto (quien no llevaba casco) impactó fuertemente contra un colectivo de la Línea 129. Como consecuencia del violento impacto, el motociclista —identificado formalmente por la policía como Thiago A. C., de 17 años— falleció en el lugar.

⚖️ Investigación en Curso

Al tomar intervención la Fiscalía, el Dr. Ichazo dispuso que las actuaciones correspondientes e investigaciones del hecho queden a cargo de la Comisaría Berazategui 5ta. La causa judicial se encuentra caratulada preventivamente como “Averiguación de Causales de Muerte”, bajo la intervención de la UFI N° 1 de Berazategui a cargo del Dr. Forján.

Fuente ingenierojuanallan.ar y Radio El Parque FM 87.7.