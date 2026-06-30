El INDEC confirmó que el indicador revirtió la fuerte mejora que había registrado en marzo. A pesar del tropezón mensual, el acumulado del primer cuatrimestre se mantiene en terreno positivo con un alza del 2,1%.

La recuperación económica mensual que se había celebrado en marzo sufrió un brusco freno de mano. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una contracción del 1,5% en abril respecto a marzo, quebrando la racha alcista del 3,5% alcanzada el mes anterior.

A pesar de este bache en la medición desestacionalizada, la comparación a largo plazo todavía muestra brotes verdes: en la medición interanual (abril contra abril del año pasado), la economía creció un 1,6%, logrando que el primer cuatrimestre del año cierre con un avance acumulado del 2,1%.

La paradoja sectorial: del boom minero al derrumbe de la pesca

De los 15 sectores que audita el organismo estadístico, la brecha entre los que ganaron y los que perdieron frente al año pasado refleja una economía que marcha a dos velocidades:

Los motores del crecimiento: La Explotación de minas y canteras lideró las subas con un impactante 17,1%, seguida de cerca por el sector agropecuario (Agricultura, ganadería, caza y silvicultura) con un 10,9%. Juntos le aportaron un sólido respaldo de 1,8 puntos porcentuales al índice general.

Los sectores en rojo: Ocho actividades marcaron retrocesos interanuales. El desplome más severo lo sufrió la Pesca (-28,4%), acompañada por caídas en la Comercio (-3,2%) y la Industria manufacturera (-2,9%). Estos tres rubros restaron 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual.

El "sube y baja" de los sectores clave (Marzo vs. Abril)

El dato más preocupante para los analistas es que industrias clave que habían mostrado fuerza en marzo volvieron a caer en terreno negativo durante abril.

El dato clave de las consultoras: La caída del 1,5% de abril tomó por sorpresa al sector privado. La mayoría de las consultoras económicas proyectaban un retroceso mucho más leve o estabilidad. La gran incógnita que se develará con los números de mayo es si este bajón fue un simple tropezón estacional o el preludio de una nueva etapa de enfriamiento económico.