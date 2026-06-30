AUBASA continúa con los trabajos que se ejecutan desde el Acceso Sudeste hasta la estación de peaje de Hudson y permitirá mejorar la seguridad vial, la fluidez y los tiempos de viaje hacia la capital bonaerense.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, junto al Presidente de AUBASA, José Ramón Arteaga, recorrieron las obras del cuarto carril de la Autopista Buenos Aires-La Plata, que beneficiará a más de 1.363.000 usuarios.

Las intervenciones consisten en la construcción de un carril adicional y la repavimentación de las tres vías existentes, más una carpeta asfáltica que cubrirá los cuatro carriles para unificar la altura.

En ese sentido, Katopodis aseguró: “La obra pública es laburo y mejora la vida. En la Provincia no la vamos a entregar, por más aprietes y por más recursos que Milei y Caputo nos sigan sacando todos los días a las y los bonaerenses”.

Y concluyó: “Por eso, avanzamos con el 4° carril de la Autopista Buenos Aires–La Plata, la Ruta 2, la bajada de City Bell y cientos de obras que, por decisión del Gobernador Kicillof, vamos a seguir haciendo”.

El tramo en el que se ejecutan las obras se extiende desde el Acceso Sudeste (km 11,5) hasta la estación de peaje de Hudson (km 30,45) sentido a la capital bonaerense, abarca 20 km y beneficia a los municipios de Avellaneda, Quilmes y Berazategui.

Las tareas se llevan adelante en la zona de mayor tránsito de la AU Buenos Aires-La Plata y mejorará la seguridad vial, la fluidez, las condiciones de circulación y los tiempos de viaje de quienes realizan a diario este trayecto en sentido desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia la capital bonaerense.

Actualmente, los trabajos están divididos en dos frentes de obra que se llevan adelante en simultáneo: el primero, desde el km 11,5 al km 20, con un 70% de avance, donde se desarrollan las tareas en la zona de nuevo Quilmes; el tendido de tritubo para fibra óptica; y la repavimentación de los carriles existentes se ejecuta en horario nocturno para evitar la congestión vehicular.

En tanto, el segundo frente, que va desde el km 20 hasta el km 30,45, tiene un 50% de avance y consisten en la realización del muro de contención en el km 20; el bacheo y la repavimentación.

Asimismo, se encuentra en etapa de evaluación de ofertas la obra de construcción del cuarto carril en sentido descendente, que permitirá completar los cuatro carriles por mano en todo el tramo.

PLAN DE OBRAS DE AUBASA 2024-2027

Estas obras forman parte del Plan de Obras 2024-2027 que lleva adelante la empresa AUBASA que contempla intervenciones 2024-2027 que contempla 25 obras y proyectos, a partir de una inversión estimada de $354.481 millones, con los que se ejecutarán mejoras en 786 km de las rutas, autopistas y autovías bajo su concesión.

Entre sus intervenciones en ejecución se destaca la repavimentación de la Autovía Provincial 2 entre Dolores y Maipú; la repavimentación, bacheo y demarcación de la Autovía 2 entre Coronel Vidal y Maipú; obras en la Ruta Provincial 11 entre Conesa y Esq. Crotto; el nuevo acceso a City Bell. Además, se finalizó el distribuidor y conexión con la Av. 520 y su obra hidráulica; la repavimentación en la calzada descendente del Ramal Gutiérrez; las obras viales en la Ruta Provincial 63 y la repavimentación en la Au. Buenos Aires – La Plata.