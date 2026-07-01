Balor se reunió con representantes de Bomberos Voluntarios de Gutiérrez

El intendente municipal, Carlos Balor, se reunió con integrantes de Bomberos Voluntarios de Juan María Gutiérrez para dialogar sobre la labor diaria que realizan para beneficio de la comunidad local.

“Recibimos a Clara Vargas, presidenta de los Bomberos Voluntarios de Juan María Gutiérrez; y a María Verónica Domínguez, revisora de cuentas de la institución. Conversamos sobre el valioso trabajo que realizan, diariamente, al servicio de nuestra comunidad; y sobre los desafíos que enfrentan para seguir fortaleciendo una tarea tan importante para los vecinos de Berazategui”, indicó Carlos Balor.

En el encuentro estuvo presente, además, el secretario municipal de Obras Públicas, Cristian Ribeyrol. “Recibimos a Clara Vargas, presidenta de los Bomberos Voluntarios de Juan María Gutiérrez; y a María Verónica Domínguez, revisora de cuentas de la institución. Conversamos sobre el valioso trabajo que realizan, diariamente, al servicio de nuestra comunidad; y sobre los desafíos que enfrentan para seguir fortaleciendo una tarea tan importante para los vecinos de Berazategui”, indicó Carlos Balor.En el encuentro estuvo presente, además, el secretario municipal de Obras Públicas, Cristian Ribeyrol.