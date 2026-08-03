Así lo indicó la secretaria general adjunta de ATE Nacional, luego de que el sindicato movilizara en la Capital Federal junto a gremios docentes y centrales de trabajadores, en el marco de un paro que se hizo sentir en todo el territorio nacional.

“Vinimos a decirle, a las puertas del Ministerio de Economía, a Luis Caputo que nuestros pibes y nuestras pibas no pueden seguir yendo a la escuela con hambre. Necesitamos que se recompongan todos los planes nacionales tendientes a resolver y a dar respuesta a los territorios, a nivelar la desigualdad estructural —que es la principal función de nuestro Estado— y a construir una Argentina que efectivamente brinde posibilidades a todos y a todas”, señaló Cabezas durante el acto.

El paro nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que comenzó a las 00:00 horas, registró un alto nivel de acatamiento en todo el país y culminó con una masiva movilización hacia la cartera económica. Asimismo, las protestas se replicaron en las principales ciudades de todas las provincias.

“No solamente queremos que se restablezca el FONID, sino también cada uno de los planes que llevaban refuerzos alimentarios a los territorios de las provincias, así como los programas que nivelaban la desigualdad en la alfabetización digital. El mundo del trabajo ha cambiado, pero no podemos resignar nuestros derechos. Queremos vivir de manera digna”, enfatizó la dirigente.

Por último, desde el sindicato informaron que continuarán con las medidas de fuerza: este jueves se movilizarán en contra de la modificación de la Ley de Tierras y el viernes participarán de la marcha junto a los movimientos sociales en conmemoración del Día de San Cayetano.