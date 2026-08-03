Este viernes 7 de agosto, el Municipio de Berazategui realizará una Jornada Integral de Salud en la Sociedad de Fomento San Marcos (calle 142 e/ 56 y 56 A, G. E. Hudson), de 9.00 a 13.00. Impulsada por el intendente Carlos Balor, busca acercar atención de salud gratuita a los distintos barrios.

De esta manera, los vecinos y vecinas podrán acceder a las siguientes prestaciones:

* Detección de pacientes con factores de riesgo y toma de tensión arterial, peso, talla e índice de masa corporal.

* Atención clínica y pediátrica.

* Atención de la Red de Salud Mental.

* Consejería de alimentación saludable, salud bucal, sexual y reproductiva.

* Control de agudeza visual, con la colaboración del Club de Leones de Berazategui.

* Firma de libretas de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

* Vacunación de Calendario Nacional obligatorio.

* Capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y uso de

Desfibrilador Externo Automático (DEA).

* Test rápido de VIH / Sífilis.

Estas jornadas itinerantes continúan fortaleciendo el sistema de salud local, mediante la descentralización de los servicios para facilitar el acceso a los y las berazateguenses.

Para obtener más información, se puede ingresar en Berazategui.gob.ar/salud.