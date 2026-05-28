El presidente del PRO, Mauricio Macri, encabezó hoy un encuentro con legisladores provinciales en la sede nacional de la calle Balcarce, en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer la articulación política y parlamentaria entre los distintos distritos y consolidar una agenda federal común.

La jornada contó con la presencia de figuras clave del partido, entre ellas la vicepresidenta del PRO e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez; el diputado nacional y secretario general, Fernando de Andreis; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

En la apertura, la diputada quilmeña María Sotolano tuvo un rol destacado al remarcar la importancia de recuperar espacios de coordinación política y legislativa. Sotolano subrayó que el foro de legisladores provinciales es “un ámbito de intercambio y posicionamiento de proyectos y acción política en cada provincia”, y enfatizó que el desafío es “dar cada paso en cada lugar que ocupamos, para transformar la vida de las personas y dejar un legado en cada acción”. La legisladora también reivindicó el impacto de las iniciativas del PRO en los ámbitos parlamentarios: “Donde legisla el PRO se marca una diferencia, lo hemos visto con proyectos como ficha limpia, que generan un cambio real en la vida de las comunidades”.

Durante el encuentro, Macri realizó un análisis de la situación política nacional y delineó los desafíos de gestión, mientras que los representantes provinciales compartieron diagnósticos sobre la realidad política, económica y social de sus distritos. Además, se avanzó en la reconstrucción de un espacio federal permanente de coordinación legislativa, retomando la experiencia del Foro Federal de Legisladores Provinciales que funcionó hasta 2023. Con este paso, el PRO busca consolidar una mesa de diálogo político y parlamentario que permita coordinar agendas, compartir iniciativas y fortalecer el trabajo territorial en todo el país, con la participación activa de dirigentes como Sotolano que marcan el pulso de la estrategia bonaerense.