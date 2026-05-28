El UPA 17 de Quilmes realizó este martes un acto de reconocimiento a más de 70 becarios del área de salud que pasaron a planta temporaria, en una medida que el centro de salud calificó como “un acto de justicia”.

La ceremonia fue encabezada por la directora del UPA 17, Tamara Masseroni, y contó con la presencia de integrantes de la Comisión Administrativa de ATE Quilmes, la Junta Interna de ATE del Hospital Iriarte, delegados y delegadas de diversos sectores, la directora asociada del Hospital Iriarte, Adriana De Figueredo, y el director asociado de Gestión Administrativa Diego Vega.

Muchos de los trabajadores reconocidos ingresaron al sistema durante la etapa más dura de la pandemia de COVID-19 y sostuvieron desde entonces tareas clave en el funcionamiento del sistema sanitario público.

Desde la organización gremial remarcaron que el pase a planta es fruto del trabajo de las representaciones gremiales en la provincia de Buenos Aires, la seccional Quilmes, y en particular de la Junta Interna de ATE del Hospital Iriarte y el cuerpo de delegados del UPA 17.

“El acto pone en valor la tarea de quienes vienen sosteniendo el sistema público en épocas en las que se ataca desde el Gobierno Nacional a los estatales, con absoluto desconocimiento de la labor que se realiza en todos los organismos del Estado”, señalaron durante el encuentro.

Los gremios celebraron el avance y reafirmaron el reclamo para que “todos y todas las trabajadoras alcancen la ansiada estabilidad laboral”.

El pase a planta temporaria forma parte de una política de la Provincia de Buenos Aires orientada a regularizar la situación de personal que venía desempeñándose bajo la modalidad de beca en el sistema de salud bonaerense.