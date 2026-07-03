Lanús Gobierno continúa con la ejecución del Plan de Mejora Lumínica en distintas avenidas y calles de la ciudad, con la finalidad de potenciar la iluminación existente con tecnología LED, mejorar la visibilidad nocturna y brindar mayor prevención en materia de seguridad a las y los lanusenses.

En ese marco, se colocaron 200 nuevos artefactos LED sobre la avenida 25 de Mayo en el tramo comprendido entre Osorio y Carlos Casares, en Lanús Oeste, donde también se hicieron trabajos de pintura. Esta acción contempla la próxima instalación de 70 nuevas columnas para optimizar la iluminación del mencionado corredor.

Esta iniciativa de mejoramiento del alumbrado público es concretada con fondos municipales y ya alcanzó a avenidas como 29 de Septiembre, Eva Perón, Madariaga, Centenario Uruguayo, Donato Álvarez y Remedios de Escalada, donde ya se incorporaron más de 2.000 nuevas luminarias. La nueva etapa constará de la colocación de 4.000 artefactos LED en avenidas como Rivadavia, San Martín, Alfonsín e Hipólito Yrigoyen, entre otras.

Vale resaltar que esta acción forma parte de un compromiso que asumió el intendente Julián Álvarez al inicio de su mandato, con la finalidad de lograr que las ciudadanas y los ciudadanos vivan en un distrito mejor y más iluminado.