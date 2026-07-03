El intendente de Berazategui, Carlos Balor, acompañó el acto conmemorativo por el 52° aniversario del paso a la inmortalidad del Gral. Juan Domingo Perón, junto al gobernador Axel Kicillof y dirigentes de toda la Provincia.

Durante el encuentro, las autoridades visitaron el Museo Quinta 17 de Octubre y el mausoleo donde se encuentran los restos del tres veces Presidente de la Nación.

“A 52 años del paso a la inmortalidad del General Juan Domingo Perón, junto al gobernador Axel Kicillof le rendimos homenaje en la Quinta de San Vicente, un lugar cargado de historia que nos invita a reflexionar sobre su legado y los valores que marcaron el camino hacia una Argentina más justa, libre y soberana”, declaró Balor.

Durante el acto Kicillof afirmó: “Vamos a seguir honrando el legado de Perón, de la única forma que podemos hacerlo: trabajando para darle dignidad a nuestro pueblo y para construir una alternativa que vuelva a levantar en la Argentina las banderas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”.

La quinta alberga la mayor y más variada colección de objetos y documentos pertenecientes a Perón, y fue declarada Patrimonio Cultural de la Provincia. Allí pueden visitarse la casa principal, el torreón, el tren presidencial y el edificio central del museo, espacios que fueron refuncionalizados y puestos en valor por el Gobierno provincial.