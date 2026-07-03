Lanús Gobierno llevará a cabo desde este viernes 3 y hasta el domingo 5 de julio una nueva edición de la Feria de Artesanías, Paseo de Compras y Puestos Gastronómicos en diferentes espacios públicos del distrito, con la finalidad de que las ciudadanas y los ciudadanos puedan adquirir productos creados por los emprendedores y las emprendedoras locales a precios populares.

En esta ocasión, la Feria de Artesanías volverá a desarrollarse el viernes y sábado en las plazas Constitución (avenida Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 3000, Valentín Alsina, de 11 a 19:30), Sarmiento (avenida 9 de Julio N° 1900, Lanús Este, de 11 a 19:30) y Mariano Moreno (avenida Hipólito Yrigoyen N° 6200, Remedios de Escalada, de 10 a 21).

A su vez, la Feria de Emprendimientos y Puestos Gastronómicos se hará el viernes, sábado y domingo de 11 a 00 en las plazas Mariano Moreno, Sarmiento y en el Parque Lineal (avenida Gral Pinto N° 4700, Monte Chingolo).

Asimismo, durante el sábado permanecerán abiertos los Paseos de Compras Auyero (Parque Central Las Colonias en Córdoba N° 2300, Remedios de Escalada, de 10 a 18), 29 de Septiembre (29 de Septiembre N° 2100, Lanús Este, de 10 a 18) y Del Oeste(Joaquín V. González N° 29

00, Lanús Oeste, de 13:30 a 16:30).

La propuesta seguirá activa el domingo con la Feria de Artesanías en las plazas Constitución de 11 a 19:30 y Mariano Moreno de 10 a 21, mientras que el Paseo de Compras Auyero funcionará de 10 a 18.

Cabe recordar que, en caso de lluvia, las actividades quedarán suspendidas.