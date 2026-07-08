El Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) llevarán adelante la jornada “El uso de la inteligencia artificial y su vinculación con las políticas públicas de desarrollo”, un encuentro que reunirá a especialistas, referentes del ámbito académico y productivo y funcionarios para debatir sobre los desafíos y oportunidades que presenta la IA para la gestión estatal y el desarrollo.

La actividad se realizará el jueves 16 de julio de 2026 en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Quilmes. La asistencia es abierta y gratuita, con inscripción previa a través del sitio del encuentro: https://gba.gob.ar/gobierno/jornadas

La jornada comenzará a las 10:00 hs. con una mesa de apertura a cargo del ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y la rectora de la Universidad Nacional de Quilmes, Alejandra Zinni.

Posteriormente se desarrollará el primer panel, titulado “Un panorama acerca del uso de la IA en la región”, que abordará el estado de situación de esta tecnología a nivel regional.

El segundo panel, en tanto, se titula “La IA y el fortalecimiento de las capacidades estatales” y estará centrado en las experiencias de innovación digital dentro de la administración pública provincial.

El tercer panel, “Conocimiento, innovación y producción: los desafíos frente a la irrupción de la IA”, pondrá el foco sobre el vínculo entre la inteligencia artificial, el sector científico y el entramado productivo.

El cierre del encuentro se desarrollará desde las 15:30 y contará con la participación del titular del Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, el director de la Oficina de la OEI en Buenos Aires, Luis Scasso, y el vicerrector de la UNQ, Daniel Fihman.

La jornada busca generar un espacio de intercambio y reflexión sobre cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta clave para fortalecer las capacidades del Estado, impulsar la innovación productiva y contribuir al desarrollo de la provincia de Buenos Aires.