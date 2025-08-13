El proyecto es realizado junto a Cooperativas de Servicios Públicos y los resultados indicaron que para una familia tipo (cuatro integrantes), la Canasta Básica fue de $473.223, mientras que en el caso de un núcleo familiar integrado por dos y tres personas, los valores ascendieron a $229.720 y $376.741 respectivamente. Para hogares conformados por cinco individuos, el total ascendió a $497.727.

La Canasta Básica medida por la Fundación COLSECOR también es comparada con la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil, lo que permite realizar un seguimiento de la cantidad de días de alimentación básica de una familia cubierta por el salario. En este sentido el SMVM de julio fue de $317.800 y alcanzó sólo 20 días para alimentar a un núcleo familiar de cuatro personas. Esto significa que sólo teniendo en cuenta los alimentos necesarios para no cruzar la línea de indigencia, una familia no llegó a alimentarse todo el mes con un SMVM.

Al analizar el informe, el economista Gerardo Sánchez, asesor de la Fundación COLSECOR indicó que “ el aumento intermensual del 1,7% se da luego de dos meses donde el valor de la CBA se mantuvo prácticamente inalterado. Este mes también hubo movimientos en el tipo de cambio, que aumentó aproximadamente un 13%, aunque gran parte de la suba estuvo concentrada en la última semana del mes por lo que, si hubo traslado a precios, recién se podrán observar en agosto. La suba de julio estuvo explicada principalmente por la suba del pan,de 4,5% en promedio. Además, este mes la estacionalidad, que venía ayudando a bajar el costo de la CBA, tiró hacía arriba el indicador, ya que las frutas y verduras aumentaron en promedio un 2,5% con aumentos superiores en el caso de la lechuga y acelga. Mientras que el mantenimiento del precio promedio de la carne vacuna y la baja en el precio del arroz, permitieron que el aumento no haya superado la cifra del 2%. A nivel de las localidades, del total solo ocho mantuvieron o bajaron el costo de la CBA, cuando el mes pasado fue prácticamente la mitad”.

Con respecto a la comparación con el Salario Mínimo Vital y Móvil, indicó que “en julio el aumento del SMVM fue menor que el del costo de la CBA (1,4% vs 1,7%) y alcanzó para cubrir 20 días del mes. Es de destacar que desde hace un año y medio seguido este indicador no supera los 20 días”.

El informe que presenta mensualmente la Fundación COLSECOR compara también los resultados con otras mediciones de la Canasta Básica que se realizan en nuestro país. Esta se efectúa al mes anterior, para contar con los datos de las mediciones. De esta forma, en marzo, la Canasta Básica presentada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para un adulto equivalente fue de $231.213, mientras que en el Gran Buenos Aires (dato INDEC) fue de $163.157. La medición de la Fundación COLSECOR ese mes fue de $150.595, en Tucumán registró un total de $149.596 y en Mendoza $133.962.

Canasta Básica Alimentaria

El proyecto que impulsa la Fundación COLSECOR desde junio del 2021, se propone generar información y profundizar el conocimiento sobre pequeñas y medianas localidades de nuestro país. A través de la iniciativa que es coordinada por la socióloga Natalia Calcagno, cada lugar conoce el nivel de ingresos que necesita un habitante para cubrir las necesidades básicas, valor que determina la línea de indigencia. Para medir la Canasta Básica Alimentaria se registran los precios del conjunto de alimentos que establece el INDEC. La medida de referencia utilizada por el instituto se define por los requerimientos calóricos mensuales de un adulto equivalente, hombre de 30 a 60 años de actividad moderada. Fundación COLSECOR

La Fundación COLSECOR nació en 2018 con el fin de promover a la Economía Social como factor de desarrollo para las localidades donde las cooperativas de prestación de servicios audiovisuales y digitales se encuentran insertas. Su presidente honorario es José "Pepe" Mujica.

COLSECOR es una integración de cooperativas y pymes, que desde 1995 reúne a entidades que prestan servicios de televisión por cable y telecomunicaciones en 300 comunidades de Argentina.