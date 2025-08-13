A días de la foto de la lista de La Libertad Avanza Quilmes, los integrantes de la nómina realizaron una presentación “privada” en una confitería de Ezpeleta.

Durante el encuentro, hubo una merienda y se compartió mensajes en los que se coincidía en la necesidad de un cambio para la ciudad. Posteriormente, se realizó una fotografía para dar por culminado el mitin.

“Quiero que mi hija pueda jugar en la calle como lo hicimos nosotros de niños, y que se sorprenda jugando a la escondida y no por un arrebato. Queremos que Quilmes vuelva a ser lo que fue”, afirmó el candidato a concejal y referente de Sebastián Pareja en Quilmes, Leandro Goria.

Entre los presentes estuvieron el secretario de Culto de la Nación, el lanusense Nahuel Sotelo, la diputada nacional, la quilmeña Maru Sotolano, los concejales Ricardo Rij, Estefanía Albasetti, Diego Buffone, Lucas Araujo, entre otros funcionarios de organismos nacionales en la región.