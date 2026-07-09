Los festejos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia empezaron temprano en la Ciudad con el tradicional izamiento de la Bandera Nacional en la Plaza de Mayo.

“El Día de la Independencia nos recuerda que este país y esta Ciudad se construyen con esfuerzo, con trabajo, con respeto por la ley y con la capacidad de unirnos detrás de objetivos comunes”, destacó Jorge Macri, junto a su esposa, la periodista María Belén Ludueña.

el izamiento lo acompañaron la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Inés Weinberg, con efectivos de la Agrupación 9 de Julio del Regimiento de Patricios. También, ministros del Gabinete porteño, legisladores, representantes del cuerpo diplomático y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, entre otras autoridades. Todos cantaron el Himno Nacional.

“Tenemos un desafío grande todos los dirigentes, construir una patria unida que no abone sus diferencias. A mí me toca gobernar esta Ciudad, que además de ser la más linda, es la ciudad de todos, y quiero hacer un llamado a tratar de tirar todos para el mismo lugar”, sostuvo Jorge Macri.

Luego, el Jefe de Gobierno y su gabinete compartieron un chocolate con churros junto a más de 200 vecinos en la Casa de la Cultura (Av. De Mayo 575), en el edificio donde funcionó el mítico diario La Prensa, que fue restaurado por la Ciudad.

Más tarde, Jorge Macri y su esposa tenían previsto participar del Tedeum, a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.