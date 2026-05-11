El Obelisco cambió el movimiento de todos los días por pelotazos y voleas: en una cancha de pádel profesional en plena Plaza de la República, las máximas figuras del mundo jugaron una exhibición histórica en el corazón de Buenos Aires. Fue el arranque del Premier Pádel P1, el torneo internacional que ya se juega en Parque Roca y convierte a la Ciudad en la capital mundial del pádel por una semana.

La acción sigue en el Estadio Mary Terán de Weiss, en Villa Soldati, después de una Qualy que entre ayer y hoy tuvo gran convocatoria y dejó todo listo para el clima del torneo.

El Premier Pádel P1 de Buenos Aires es una de las fechas destacadas de la temporada 2026, en el circuito profesional más importante del mundo. Reúne a los mejores jugadores del ranking internacional y organiza torneos en distintas ciudades del mundo, como sucede con el tenis de máximo nivel.

Es el circuito oficial del deporte, creado en 2022 con el respaldo de la Federación Internacional de Pádel. Los torneos otorgan puntos para el ranking mundial y reparten importantes premios económicos.

Dentro del calendario existen distintas categorías —P1, P2 y Major— según su nivel de prestigio, puntos y premios. Esta edición del Premier llega además con un dato histórico: récord absoluto de 89 parejas inscriptas, todas en busca de puntos clave para escalar en el Ranking Race 2026.

“Van a venir turistas de muchos lugares, de Uruguay, de Brasil, de las provincias. Este es un deporte bárbaro que todo el mundo puede disfrutar, y además genera amistad, desafíos y superación", sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agregó: “Buenos Aires es una de las grandes capitales mundiales del deporte. Recibir el Premier Pádel P1 es una oportunidad para fomentar la actividad física y posicionar a la Ciudad como sede de eventos de primer nivel internacional".

La llegada del Premier Pádel P1 impulsa el turismo y vuelve a posicionar a Buenos Aires como sede de grandes eventos internacionales, en la antesala de su designación como Capital Mundial del Deporte 2027.

El torneo, que se transmite a todo el mundo, tiene una infraestructura de vanguardia distribuida en 8 canchas en el sur porteño:

▪️Estadio Mary Terán de Weiss: escenario de la cancha principal.

▪️Pabellón América (Parque Olímpico): tres canchas de juego.

▪️Pabellón África: cuatro canchas destinadas al entrenamiento de los atletas.

En el cuadro masculino sobresalen los N° 1 del mundo, Agustín Tapia y Arturo Coello, junto a Federico Chingotto y Alejandro Galán. Por el lado de las mujeres el liderazgo de Delfina Brea Senesi y Gemma Triay Pons se medirá ante figuras como Beatriz González y Paula Josemaría.

El secretario de Deportes porteño, Fabián "Chino" Turnes, resaltó: “El año pasado logramos un récord mundial de asistencia con más de 16.000 espectadores en un solo día. Este año, con el récord de parejas, reafirmamos nuestro lugar en el mundo”.

Además del espectáculo dentro de la cancha, Parque Roca tendrá una propuesta para toda la familia, con espacios gastronómicos, entretenimiento y actividades que transformarán el predio en un verdadero fan fest del deporte.

▪️Sede: estadio Mary Terán de Weiss, Parque Roca (Av. Coronel Roca 3490).

▪️Final: próximo domingo 17 de mayo.

▪️Entradas: a la venta a través de la plataforma Ticketek.

▪️Más información: @argentinapremierpadel.