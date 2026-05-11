El fortalecimiento de la educación pública volvió a ser el centro de la agenda en el partido de San Martín. En una visita a las Escuelas Técnicas N°4 y N°5 de Billinghurst, la diputada provincial, Mayra Mendoza, junto a la legisladora nacional Julia Strada y Hernán Lechter, director del CEPA. llevaron a cabo una entrega de insumos esenciales para las actividades pedagógicas de los estudiantes. Sin embargo, el acto institucional estuvo marcado por un diagnóstico preocupante sobre la realidad socioeconómica de los alumnos.

El trabajo infantil y juvenil como síntoma de la crisis

Durante el encuentro, los directivos y docentes de ambas instituciones transmitieron un panorama alarmante: la deserción escolar está en ascenso. Según explicaron, el fenómeno no responde a una falta de interés académico, sino a una urgencia económica.

* Necesidad de ingresos: Cada vez más estudiantes abandonan las aulas para incorporarse al mercado laboral informal.

* Complemento familiar: Los jóvenes se ven obligados a buscar empleo para ayudar a sus familias a cubrir necesidades básicas.

* Malabares institucionales: Los docentes señalaron que el esfuerzo para sostener la escolaridad es hoy una tarea de "ingeniería" cotidiana ante la falta de recursos estables.

"No es normal hacer malabares para lo básico"

Los referentes que participaron de la jornada, entre ellos la economista Julia Strada y el director del CEPA Hernán Letcher, coincidieron en que el Estado y sus representantes deben garantizar condiciones dignas sin que la comunidad educativa deba suplir las carencias estructurales por cuenta propia.

"No es normal que la comunidad educativa tenga que hacer malabares para sostener lo básico", enfatizaron, haciendo un llamado a proteger el presupuesto educativo.

Defensa de la escuela pública

La entrega de materiales busca paliar las carencias inmediatas de los talleres técnicos, espacios clave para el desarrollo industrial y profesional de la zona. En un contexto de ajuste, la jornada cerró con un compromiso explícito por parte de los dirigentes: "Desde el lugar que nos toque, siempre vamos a estar acompañando y defendiendo una escuela pública de calidad".

La situación de las escuelas de Billinghurst es un reflejo de lo que ocurre en diversos puntos del conurbano bonaerense, donde la educación técnica —históricamente un motor de movilidad social— hoy lucha por retener a sus alumnos frente al avance de la crisis económica.