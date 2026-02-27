La Provincia de Buenos Aires está impulsando la Estrategia Provincial de Economía Circular con el objetivo de promover la transición hacia modelos productivos más circulares, fortalecer las cadenas de valor y reducir los impactos ambientales en el entramado productivo bonaerense.

La iniciativa se desarrolla de manera interministerial con la participación de los ministerios de Ambiente; Infraestructura y Servicios Públicos; Economía; Desarrollo Agrario y Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, en articulación con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la cooperación alemana. Este trabajo conjunto consolida una mirada integral que vincula desarrollo productivo, innovación, sostenibilidad ambiental y planificación estratégica.

En esta primera etapa participativa, las empresas e instituciones pueden aportar su experiencia completando un formulario virtual destinado a relevar prácticas existentes, oportunidades identificadas y posibles barreras para avanzar en enfoques de economía circular. La información recogida será insumo para las mesas sectoriales de trabajo y para la elaboración de la versión preliminar de la Estrategia, que luego será sometida a consulta pública.

La Estrategia se viene construyendo desde 2025 a partir de instancias de intercambio técnico y político que permitieron identificar cinco cadenas de valor prioritarias: bienes de consumo, biomasa, construcción, envases y empaques, y transporte.

Las empresas e instituciones interesadas pueden participar del proceso ingresando en: https://participacionpublica.ambiente.gba.gob.ar/economia-circular

La Estrategia Provincial de Economía Circular busca consolidar un modelo de desarrollo que promueva mayor eficiencia en el uso de recursos, impulse la innovación tecnológica, genere empleo y agregue valor en origen, fortaleciendo la competitividad del sector productivo bonaerense desde una perspectiva de sostenibilidad.