El Ecoparque empezará a cobrar entrada a turistas a partir del miércoles 17 de junio, en el marco de la política de la Ciudad para dar prioridad a los porteños.

Los vecinos que tengan domicilio en la Ciudad seguirán teniendo acceso gratuito, igual que los menores de 12 años, mayores de 65 y personas con discapacidad. Y además del pase gratis, contarán con un acceso exclusivo para agilizar el ingreso.

Para argentinos y residentes en el país que no vivan en territorio porteño, la entrada general tendrá un valor de $9.871. A los extranjeros se les cobrará $19.741 y si son menores de 12 años, $15.793.

“Dar prioridad a los porteños también es estar más ordenados en la Ciudad y que cada peso que pagan los vecinos en impuestos vuelva en servicios de calidad”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Ecoparque comenzó un proceso de reconversión único en la región: el espacio dejó de ser un zoológico para transformarse en un centro de rescate, conservación y educación ambiental. El predio rediseñó sus instalaciones, comenzó 14 nuevos programas de conservación y fortaleció los 5 existentes; restauró todos los ambientes, derivó más de 1.000 animales exóticos y consolidó programas educativos articulados con la currícula escolar.

“Esta nueva etapa es la consolidación de diez años de trabajo. El Ecoparque es hoy un centro vivo de conservación y educación ambiental. El esquema de acceso garantiza la sustentabilidad del proyecto a largo plazo sin resignar el principio de inclusión: los vecinos de la Ciudad seguirán entrando sin costo”, afirmó el titular del predio, Ramiro Reyno.

El Ecoparque es hoy un lugar indispensable para la conservación de especies autóctonas en peligro de extinción y colabora activamente con la recuperación y el enriquecimiento de la biodiversidad argentina. Es un paseo ideal en plena Ciudad entre plantas nativas, mariposas o animales como carpinchos, tapires, ñandúes, flamencos australes o cóndores andinos, entre otros.

Ofrece visitas guiadas en el domo de energías renovables. También dispone desde un exploratorio del Río de la Plata hasta una plaza de agua, un carrousel, animatrónicos interactivos o experiencia 4D Ecoevolución. Y hay locales gastronómicos para desayunar, almorzar o merendar.

También trabaja para mitigar los efectos de la crisis ambiental y recuperar la salud de los ecosistemas con el propósito de contribuir a un vínculo más respetuoso entre el hombre y la naturaleza. Y actúa como centro de rescate de fauna silvestre de todo el país recibiendo animales heridos, huérfanos o víctimas del tráfico ilegal.

En total son más de 3.900 los animales rescatados. Y ya son 15 los programas de conservación de especies autóctonas en peligro de extinción que trabajan en la investigación y cría en aislamiento humano de especies amenazadas para reintroducirlas en sus hábitats naturales y fortalecer sus poblaciones.

El predio donde funcionó el ex Jardín Zoológico de Buenos Aires desde 1888 hasta 2016 cuenta con 42 edificios patrimoniales que reflejan la arquitectura clásica de cada uno de los países de origen de las especies que los habitaban. Es la razón por la cual hay variedad de estilos arquitectónicos: chino, hindú, morisco y grecorromano.