Con juegos y premios, como la pelota oficial del Mundial o la camiseta original de la Selección Argentina, pantallas gigantes, música en vivo, combos especiales y la cerveza Quilmes más fresca, el histórico restaurante del Parque se viste de blanco y celeste para recibir a los fanáticos a vivir los partidos.

Quilmes además, estará presente con diferentes acciones en más de 15.000 bares y restaurantes de todo el país, para transformar estos espacios en el punto de encuentro de los argentinos para vivir el Mundial y disfrutar de la mejor cerveza.

Quilmes, sponsor oficial del Mundial FIFA 2026, convertirá su Parque Cervecero en uno de los principales puntos de encuentro para seguir a la Selección Argentina durante el Mundial. Con una capacidad ampliada para 1.000 personas, pantallas gigantes, premios, música en vivo, combos especiales desde $12.500* y la cerveza tirada más fresca, el predio estará intervenido especialmente en el marco de la campaña "CoRazones para creer" para que los hinchas vivan cada partido con el corazón.

“Durante el Mundial, un bar no es solo un lugar donde ver un partido: son puntos de encuentro donde suceden conversaciones, celebraciones y recuerdos compartidos. Es una mesa compartida, una pantalla encendida, una cerveza servida y un grito que se vuelve colectivo”, comentó Marcelo Torres, director Comercial de Cervecería y Maltería Quilmes. “Estamos muy entusiasmados con el trabajo que hicimos en conjunto con nuestros clientes, bares y restaurantes de todo el país, para poder ofrecer la mejor experiencia cervecera a nuestros consumidores”.

Ubicado a 700 metros de la Cervecería Quilmes, desde el ingreso al Parque ya se siente el clima mundialista: banderas argentinas, pelotas de fútbol gigantes y grandes carteles con frases alusivas dan la bienvenida. La experiencia continúa en el Camino del Hincha, un sendero iluminado en blanco y celeste donde los visitantes podrán revivir algunos de los momentos más emblemáticos de la historia de los Mundiales: el gol de Mario Kempes ante Holanda en 1978, Diego Maradona levantando la Copa en México 1986, la histórica atajada de Emiliano Martínez y la consagración de Lionel Messi en Qatar 2022.

El Parque Cervecero invita a asistir dos horas antes de los partidos de la Selección, para vivir la previa con distintas experiencias, jugar y ganar grandes premios. Con shows de freestyle, penales al arco, metegol y fútbol-tenis, los ganadores se llevarán camisetas originales, la pelota oficial del Mundial 2026, pilusos, gorras, vasos, y otros premios. Además, en los partidos de la noche, cuando finalicen se realizará un after con DJ´s y bandas como sucede en el verano, pero esta vez para seguir compartiendo la pasión mundialista.

Por otro lado, los viernes y sábados en los que no juegue la Selección también habrá oportunidades para ganar premios. Con la compra de dos chopps, los visitantes recibirán un sobre con cinco figuritas. Quienes encuentren el Golden Ticket podrán llevarse la camiseta oficial de la Selección Argentina o la pelota oficial del Mundial FIFA 2026; y con el sticker de corazón, ganarán un chopp de cerveza.

Como ningún Mundial está completo sin sus rituales y cábalas, Quilmes también sumó el Santuario de la Copa. Ubicado entre el salón principal y la carpa, este espacio contará con una réplica de la Copa del Mundo acompañada por dos murales donde los hinchas podrán dejar cintas, pulseras, gomitas de pelo y otros objetos cargados de significado para acompañar a la Selección durante el torneo y además dejar “su promesa” para que logremos dar la vuelta por cuarta vez.

Así, el Parque Cervecero Quilmes se convierte en un espacio pensado para acompañar cada emoción del Mundial y celebrar junto a miles de hinchas cada paso de la Selección Argentina. ¡Si la razón hace dudar, el corazón siempre va para adelante!

Importante: sólo se ingresa con reservas. Para reservar, click aquí.

Más información en @parquedelacerveceria

Acerca de Cervecería y Maltería Quilmes

Cervecería y Maltería Quilmes es una compañía con 135 años en la Argentina que crece junto a su ecosistema. Impulsa y dinamiza el crecimiento económico, social y ambiental del país a través de una agroindustria federal, local y regional que va desde la semilla hasta la botella.Elabora, distribuye y comercializa cervezas, gaseosas, vinos, sidras, espumantes, energizantes, aguas minerales, jugos e isotónicos, en alianza con empresas líderes como PepsiCo, Nestlé, RedBull y Bodegas Cuvillier. De cara a sus consumidores desarrolló Ta Da, la aplicación de envío de bebidas número 1 de Argentina, y de cara a sus clientes, BEES, la plataforma B2B que renueva la experiencia de compra y mejora el negocio de sus puntos de venta en todo el país a través de la inclusión digital.

La compañía cuenta con más de 5.000 empleados directos en toda la Argentina, además de 10 plantas productivas incluyendo cervecerías y plantas de gaseosas, 1 bodega, 2 malterías, 1 chacra de lúpulo, 1 fábrica de tapas, 9 oficinas regionales de venta y 9 centros de distribución. Además, trabaja con una red de más de 6.000 proveedores PyME y 135 distribuidores abasteciendo más de 300.000 puntos de venta en todo el país.

Desde 2019 es la primera compañía de consumo masivo en migrar su matriz energética a 100% renovable. Para más información visite @cerveceriaymalteriaquilmes.