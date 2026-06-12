Las autoridades del Puerto La Plata visitaron el Puerto Dock Sud para compartir experiencias, recorrer las instalaciones y seguir construyendo una agenda de trabajo conjunto entre dos puertos estratégicos para la provincia de Buenos Aires.

El encuentro, encabezado por Mónica Litza, titular del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud, Mónica Litza, y su par de La Plata, Susana González, incluyó una recorrida por el ejido portuario y la terminal Exolgan, además de la firma de un convenio marco de cooperación entre ambos consorcios.

El acuerdo busca consolidar espacios de intercambio, fortalecer el trabajo colaborativo y promover iniciativas que contribuyan al desarrollo productivo y logístico de la Provincia.

Para Mónica Litza, presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud, el desafío pasa por construir una mirada compartida sobre el futuro:

“Dock Sud y La Plata son parte de una misma agenda de futuro. Integrar capacidades, compartir experiencias, trabajar de manera colaborativa y construir una mirada común es la mejor forma de potenciar el sistema portuario bonaerense.”

La jornada permitió intercambiar experiencias de gestión, analizar desafíos comunes y reafirmar la importancia de la cooperación entre puertos que, lejos de competir entre sí, forman parte de una misma red al servicio del desarrollo bonaerense.

“Los desafíos del desarrollo ya no se resuelven desde instituciones aisladas. Se resuelven construyendo redes, articulando capacidades y pensando el territorio como un sistema”, sostuvo Litza.

En un contexto donde la logística, la infraestructura y la producción ocupan un lugar cada vez más importante para el crecimiento económico, el fortalecimiento de los vínculos entre los puertos bonaerenses aparece como una herramienta clave para generar más oportunidades para las ciudades, las empresas y los trabajadores de toda la Provincia.