A través de un proyecto de ordenanza, el concejal PRO de Quilmes, Diego Buffone, propone eximir a los Bomberos Voluntarios del distrito del pago de la Tasa por Mantenimiento de la Red Vial Municipal, equivalente al 2% sobre la carga de combustibles líquidos y GNC.

La iniciativa surge a partir de la necesidad de aliviar los costos operativos que afronta diariamente la institución, especialmente en materia de combustible, un insumo indispensable para el funcionamiento de autobombas, vehículos de logística y unidades de apoyo técnico.

El proyecto destaca que los Bomberos Voluntarios cumplen una función esencial y estratégica para la comunidad, actuando como un servicio público fundamental en la protección de la vida y los bienes de los vecinos. Asimismo, señala que la normativa vigente ya contempla exenciones para vehículos oficiales municipales y fuerzas de seguridad, por lo que resulta razonable incorporar también a las unidades bomberiles.

De aprobarse la ordenanza, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Quilmes deberá presentar el listado de vehículos alcanzados por el beneficio, mientras que el Departamento Ejecutivo deberá coordinar con las estaciones de servicio los mecanismos necesarios para garantizar la aplicación efectiva de la exención.

Desde los fundamentos del proyecto remarcan que esta medida permitirá que los recursos que hoy se destinan al pago de la tasa puedan ser reinvertidos en equipamiento, capacitación del personal y mantenimiento de los cuarteles, fortaleciendo así la capacidad de respuesta ante emergencias.

La propuesta busca reconocer y acompañar el trabajo que los Bomberos Voluntarios realizan diariamente al servicio de toda la comunidad quilmeña.