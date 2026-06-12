El Defensor del Pueblo, Daniel García, acompañado por el Secretario General de la institución, Osvaldo Bouza, realizó una visita institucional al Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud, donde fue recibido por su presidenta, Mónica Litza.

Durante el encuentro se desarrolló una fructífera reunión de trabajo en la que se intercambiaron opiniones sobre la actualidad del puerto, su importancia estratégica para el desarrollo productivo de la Provincia de Buenos Aires y los desafíos vinculados al crecimiento de la actividad logística y comercial.

Las autoridades recorrieron distintas áreas operativas y dialogaron sobre los proyectos que se encuentran en marcha para fortalecer la infraestructura portuaria, optimizar los servicios, mejorar la competitividad logística y promover un desarrollo sustentable que genere más oportunidades para la región.

El Puerto Dock Sud constituye uno de los principales nodos logísticos del país y desempeña un papel fundamental en el comercio exterior argentino, consolidándose como un motor de crecimiento económico, generación de empleo y atracción de inversiones. En ese marco, el Defensor del Pueblo destacó la importancia de fortalecer los vínculos institucionales entre los organismos públicos y los actores estratégicos del desarrollo productivo, señalando que el crecimiento económico debe estar acompañado por políticas que garanticen la inclusión, la sustentabilidad ambiental y el bienestar de la comunidad.

Por su parte, Litza expuso los principales lineamientos de gestión del Consorcio, orientados a la modernización del puerto, la mejora continua de los procesos operativos y la consolidación de un modelo de gestión eficiente y transparente.

La reunión permitió avanzar en una agenda común de cooperación institucional y reafirmó el compromiso de ambas entidades de continuar trabajando conjuntamente en iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible de la Provincia de Buenos Aires.