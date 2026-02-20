En el Planetario habrá una gran fiesta para la juventud porteña y en la calle Corrientes una milonga a cielo abierto. La Orquesta del Colón desembarca en el Anfiteatro del Parque Centenario. Y llega una nueva edición del Burger Fest con más de cien hamburguesas para degustar.

Llega el megafestival joven al Planetario

Ciudad Joven tendrá una nueva edición con música en vivo, DJs, juegos, shows de luces y un espacio gastronómico para comer algo rico. El line up reúne a Fer Palacio, Los Totora y muchos más en el escenario. El cierre estará a cargo de Fiesta Polenta. Se hará mañana, de 18 a 1.30, en el Planetario Galileo Galilei (Av. Belisario Roldán y Av. Sarmiento).

La Orquesta del Colón toca al aire libre

Bajo la dirección del maestro Ezequiel Silberstein, la Orquesta Estable del Teatro Colón ofrecerá un concierto al aire libre que reunirá obras centrales del repertorio de Ludwig van Beethoven y Johannes Brahms. Se presenta en el Anfiteatro del Parque Centenario (Av. Lillo y Leopoldo Marechal) este domingo a las 19. Las entradas se entregan por orden de llegada en la puerta a partir de las 17.

Vuelve el banquete de las 100 hamburguesas

Burger Fest es un evento que reúne más de cien variedades de hamburguesas en un solo lugar: hay de carne vacuna, cerdo, cordero, pollo, vegetarianas, sin gluten y muchas más. Se hará hoy y mañana, de 18 a 01, en el Hipódromo de Palermo (Av. del Libertador y Av. Dorrego).

Arturo Puig desembarca en calle Corrientes

Buenas palabras es el nuevo unipersonal de Arturo Puig en el que recorre las lecturas que marcaron su memoria: poemas, relatos, letras de canciones, cartas y fragmentos teatrales se encadenan en un espectáculo dinámico. Habrá solo diez funciones desde este jueves en el Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530). Entradas en complejoteatral.gob.ar

Gran fiesta ATR en la Usina

Villa Diamante, referente de la cultura mashup (collage musical), convertirá la plaza de la Usina del Arte (Caffarena 1) en una gran fiesta que celebra la diversidad sonora de artistas emergentes de la escena porteña. La propuesta invita a dejarse llevar por sets en vivo y descubrir sonidos nuevos. Se hará mañana, de 18 a 23.

El tango se toca a cielo abierto

La Orquesta del Tango de Buenos Aires iniciará su temporada 2026 con un concierto al aire libre en el Anfiteatro del Parque Centenario (Av. Lillo y Leopoldo Marechal) que reunirá obras de Piazzolla, Gardel, Mores, Delfino y Maffia, entre otros. Será hoy a las 20.

Una fiesta inmersiva para toda la familia

La música electrónica, el arte y el juego se mezclan para que toda la familia baile y sea parte de una obra colectiva que invita a moverse y entregarse a una experiencia inmersiva a cargo de Mauro Crema. Será el domingo, de 17 a 21 en la Usina del Arte (Caffarena 1).

A disfrutar el verano en las plazas

Hoy desde las 17 las plazas porteñas se llenan de juegos, arte y recreación. Habrá desafíos deportivos, búsquedas del tesoro, artistas itinerantes, acróbatas, talleres y espectáculos para toda la familia. Esta será la última semana de actividades, con propuestas en los parques Lezama (Defensa y Av. Martín García) y Chacabuco (Av. Asamblea y Emilio Mitre) y en Plaza Juan José Paso (Moldes y Virrey Arredondo).

Gran milonga en la avenida Corrientes

El Hall del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) se transforma en una pista de baile para una gran milonga en plena calle Corrientes. La Orquesta del Plata se presentará con un repertorio que abarca desde los grandes clásicos del tango hasta composiciones contemporáneas. Participan bailarines campeones del Mundial de Tango. Mañana a las 23.59.

Cine para fanáticos

La Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) presenta un ciclo para disfrutar largometrajes filmados en 35 milímetros conservados por la Fundación Cinemateca Argentina. El encuentro celebra la obra de los directores Jafar Panahi, Jerzy Skolimowski, Lukas Moodysson y Theo Angelopoulos. La programación completa y las entradas se pueden sacar en complejoteatral.gob.ar