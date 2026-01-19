La Policía de Quilmes desplegó un intenso operativo de búsqueda para identificar y capturar a tres delincuentes que asaltaron a una pareja de jubilados en el centro de Bernal. Ef

ectivos del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda de Quilmes se encuentran abocad

os al seguimiento de la ruta de escape de los sospechosos mediante el análisis exhaustivo de cámaras de seguridad municipales y privadas de la zona.

El hecho que originó este despliegue ocurrió el pasado 17 de enero, alrededor de las 20:30 horas, en la calle Avellaneda entre Chacabuco y Yapeyú. En ese pu

nto, un hombre de 70 años y su esposa de 69 fueron interceptados por tres hombres mientras estacionaban su vehículo, un Chevrolet Cruze de color blanco.

En pocos segundos y bajo amenaza, los asaltantes despojaron a las víctimas del rodado y de una cartera con dinero, documentación y efectos personales,

escapándose velozmente hacia el corazón de la localidad. A pesar del tenso momento vivido, la pareja resultó ilesa, ya que los atacantes no ejercieron violencia física contra ellos.

La investigación se encuentra bajo la órbita de la U.F.I. N° 12 del Departamento Judicial de Quilmes, donde se radicaron las actuaciones bajo la carátula de "Robo Automotor". Las autoridades policiales continúan trabajando de forma ininterrumpida con el fin de localizar el vehículo y poner a disposición de la justicia a los responsables del asalto.