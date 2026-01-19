Lanús Gobierno informa que durante el martes 20, el miércoles 21 y el jueves 22 de enero, de 8 a 11, se llevará a cabo una nueva edición del programa “Plazas Saludables” en distintos espacios públicos del distrito, con el objetivo de fortalecer los hábitos saludables, ofrecer acceso gratuito a controles médicos y fomentar la actividad física mediante talleres pensados para toda la comunidad.

El operativo iniciará el martes en la plaza Villa Obrera (Eva Perón N° 2400, Lanús Este), mientras que el miércoles se ubicará en la plaza San Martín (Santiago Plaul N° 1900, Lanús Oeste) y el jueves se hará en la plaza Arias (Carlos Gardel N° 1301, Lanús Oeste).

Estos espacios permiten a las y los lanusenses acceder a la toma de signos vitales, control de peso y talla, talleres de alimentación saludable y actividades físicas grupales con propuestas de caminatas guiadas, ejercicios de bajo impacto y circuitos activos coordinados por profesores de educación física.

Además, quienes se acerquen tendrán la posibilidad de participar de charlas informativas vinculadas al sistema de salud y a los programas de provisión de medicamentos. También habrá juegos y propuestas recreativas destinadas a vecinas y vecinos de todas las edades. Y, como es habitual, se brindarán turnos para atención nutricional.